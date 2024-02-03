В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на фигуриста Дикиджи

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в метро. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в метрополитене. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

60-летнего жителя Петербурга задержали вечером 2 февраля в его доме. У него изъяли ножницы.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О нападении 19-летний вице-чемпион России по фигурному катанию рассказал вечером 2 февраля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро… нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировай бы я немного позже, и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — ранее рассказал пострадавший.