В Абхазии российский турист сорвался с канатки и погиб

В Гагрском районе Абхазии 28-летний житель Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатки.

В Гагрском районе Абхазии 28-летний житель Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатки. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Несчастный случай произошел по пути на Гегский водопад. По предварительной информации, мужчина катался на канатке, и она оборвалась. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.