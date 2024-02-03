Уроженка Рязанской области получала выплаты за несуществующих детей

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 50-летней уроженки Рязанской области.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 50-летней уроженки Рязанской области. Женщина обвиняется мошенничестве при получении выплат в крупном размере с помощью представления заведомо ложных и недостоверных сведений, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, женщина обратилась в органы ЗАГС Московской области, где получила два свидетельства о рождении детей, которых фактически не рожала.

После этого она подготовила пакет документов и обратилась с ним по месту регистрации в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Пензенской области для получения маткапитала и других выплат, предусмотренных при рождении детей. Также она оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

С помощью маткапитала женщина заключила договор займа на строительство дома. Денежные пособия злоумышленница получила лично. Всего она похитила более 900 тысяч рублей из бюджета.

Вину мошенница признала и добровольно возместила 5 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.