США: важной угрозой для Вашингтона является российский флот

The National Interest заявил, что пока США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая, не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российский флот.

The National Interest заявил, что пока США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая, не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российский флот.

«Маятник качнулся в сторону Кремля», — отметил автор статьи.

В статье отмечается, что в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали. Более того, в этом году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.