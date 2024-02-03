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Скончался актер из «Склифосовского» и «Универа» Дмитрий Овчинников
Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни. Об этом сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера».

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни. Об этом сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера».

"Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников", — сообщается на сайте учреждения.

Овчинников родился в Москве в 1973 году. Актер исполнил множество характерных ролей в фильмах и сериалах. Он стал известен зрителям благодаря ролям в таких сериалах, как «Универ», «Склифосовский», «Молодежка», «Последний из Магикян», «Ивановы-Ивановы».