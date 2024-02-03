Рязанец рассказал о систематическом выезде водителей на встречку возле «Глобуса»
Житель Рязани пожаловался, что на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, около ТЦ «Глобус», каждое утро водители из левого ряда выезжают на встречку.
Житель Рязани пожаловался, что на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, около ТЦ «Глобус», каждое утро водители из левого ряда выезжают на встречку. Запись с видеорегистратора подписчик прислал в редакцию РЗН. инфо.
По его словам, видео снято 2 февраля.
«Просьба для ГИБДД — провести проверку и наказать виновных», — написал рязанец.