Рязанец рассказал о систематическом выезде водителей на встречку возле «Глобуса»

Житель Рязани пожаловался, что на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, около ТЦ «Глобус», каждое утро водители из левого ряда выезжают на встречку.