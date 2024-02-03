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На Московском шоссе остановили пьяного 31-летнего водителя
Мужчина не смог предъявить водительское удостоверение. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

В Рязани полицейские поймали водителя легковушки с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 3 февраля, около 2:20, во время патрулирования на Московском шоссе наряд отдельного батальона ППС полиции обратил внимание на странную манеру движения автомобиля «ВАЗ 2115». Легковушка виляла от одного края дороги к другому.

Машину остановили. За рулем оказался 31-летний житель села Дубровичи. При общении с водителем патрульные увидели явные признаки опьянения.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Мужчина не смог предъявить водительское удостоверение. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили административный протокол.

Водителю грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.