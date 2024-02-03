Момент убийства водителя скорой в Домодедове попал на камеры

Преступление произошло ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково.

Момент расстрела водителя скорой помощи в подмосковном Домодедове попал на видео. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Преступление произошло ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково. На записи видно, как мужчина отошел с будущей жертвой от дома, и начал спорить. Затем раздаются выстрелы из сигнального пистолета, водитель скорой упал. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данным РЕН ТВ, погибшему водителю было 33 года. Возбуждено уголовное дело.