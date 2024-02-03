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Касимовец получил условный срок за пьяное вождение и насилие в отношении росгвардейца
Виновному назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, его автомобиль конфискован.

Жителя Касимова осудили за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Касимова 1987 года рождения.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, получивший административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль пьяным. Водитель ездил по улицам Касимова до задержания сотрудниками районного отдела Росгвардии. Пытаясь скрыться, он применил в отношении одного из них насилие.

Кроме того, в ноябре 2023 года мужчину вновь задержали за пьяное вождение.

Виновному назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, его автомобиль конфискован.