Зима 2024 года стала рекордной по высоте снега в Окском заповеднике за последние 80 лет

К 19 февраля 2024 года высота снега в заповеднике достигла 87 см.

Зима 2024 года стала рекордной по высоте снега в Окском заповеднике за последние 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Уходящая зима войдет в число рекордных по высоте снега в Окском биосферном заповеднике за 80 лет наблюдений.

Отмечается, что самые высокие сугробы были отмечены в зимние сезоны 1985-86 и 1993-94 гг.: 96 и 98 сантиметров соответственно.

К 19 февраля 2024 года высота снега в заповеднике достигла 87 см.