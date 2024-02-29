ВСУ потеряли более трети поставленных БМП Bradley из США

Отмечается, что из 186 единиц уничтожено, повреждено и брошено 68 штук техники.

ВСУ потеряли более трети поставленных БМП Bradley из США. Об этом сообщает журнал The National Interest .

Отмечается, что из 186 единиц уничтожено, повреждено и брошено 68 штук техники.

По данным издания, из общего числа машин были задействованы в боях 120 БМП, в то время как остальные были оставлены в резерве для запчастей, замены и обучения.

По словам журналистов, российским бойцам удалось захватить образцы брошенных ВСУ на поле боя Bradley, что дает возможность для изучения техники российскими инженерами.