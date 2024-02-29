В Якутии участник СВО насмерть забил знакомого ломом, а после убил женщину топором

В Якутии участник СВО насмерть забил знакомого ломом, а после убил женщину топором. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на региональный следком.

Как заявили в ведомстве, 35-летний мужчина в одном из частных домов поселка Кутана выпивал со своим знакомым, между ними возник конфликт. Во время ссоры мужчина взял металлический лом и проломил им голову знакомого. Тот скончался на месте. После этого мужчина отправился в дом бывшей учительницы и нанес ей удары по голове топором.

Кроме того, мужчина попытался поджечь жилище и скрыться в соседнем поселке.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

По словам дочери погибшей, мужчина до этого был трижды судим. Он вернулся из зоны СВО летом 2023 года, жил в девяти километрах от поселка.

Она добавила, что до этого односельчанин уже угрожал местным жителям.