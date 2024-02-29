В Верховной Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ
Кроме того, заявили о расследовании дел по некоторым генералам.
В Верховной Раде анонсировали кадровые перестановки в командовании ВСУ. Об этом сообщил депутат парламента Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Это коснется командиров бригад и генералов.
«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», — написал Гончаренко.
Напомним, 8 февраля 2024 года, Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ.