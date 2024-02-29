В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу

В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Инцидент произошел в августе 2023 года.

«Молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме с несовершеннолетней родственницей насильно совершил действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.

Мужчина признал вину. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы два года.