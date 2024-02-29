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В смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi произошел массовый сбой после обновлений

Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Об этом сообщил Life.

Владельцы гаджетов жалуются на постоянную перезагрузку и непроизвольно включающийся режим восстановления. Проблемы начались после обновления SystemUI Plugin.

Отмечается, что обновление получили даже старые модели смартфонов, при том, что оно на них даже не было рассчитано. Пользователи пишут, что службы поддержки их игнорируют и никак не помогают решить проблему.