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В Сасове благоустроят набережную за 112,9 миллионов
Все работы выполнят до 1 ноября 2024 года.

В Сасове благоустроят набережную реки Сасовка за 112 миллионов 883 тысячи 16 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Как указано в проекте, подрядчик расчистит русло реки, деревья и кустарники, выполнит земляные работы. Также на реке появится пешеходный мост и водопропускное сооружение выше моста. Кроме того, на берегу подрядчик построит кафе с площадкой на воде, веревочный парк. Территорию озеленят, добавят освещение, украсят малыми архитектурными формами.

На берегу Сасовки появятся зона барбекю с тремя мангалами, лодочная станция, детская и спортивная площадки, 18 скамеек, 14 шезлонгов, 37 урн, две велопарковки, 209 балконов для пленэров. Также в документах для закупки указан один санузел.

В проекте указано, что все работы выполнят до 1 ноября 2024 года. Заказчиком выступит администрация Сасовского муниципального округа Рязанской области.

Ранее стало известно, что в Рязанской области по нацпроекту отремонтируют мост через реку Сасовку.