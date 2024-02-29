В Сараях у пешеходного перехода столкнулись три легковушки

В Сараях у пешеходного перехода столкнулись три легковушки. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

ДТП случилось вечером 28 февраля в Сараях. У пешеходного перехода на улице Ленина столкнулись сразу три машины. Водитель автомобиля LADA Kalina остановился у перехода, чтобы пропустить пешеходов. Водитель ВАЗ-2114 тоже притормозил, а водитель иномарки Opel Astra не успел остановиться.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Машины получили механические повреждения