В Рязанской области задержали 62-летнего мужчину за кражу со взломом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Шиловском районе задержали 62-летнего мужчину за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили сведения, что житель деревни Сасыкино сообщил знакомым о приобретении современной бытовой техники.

Полицейские заинтересовались информацией, так как у мужчины не было стабильного заработка.

Правоохранители установили, что пенсионер причастен к краже из квартиры в этом же населенном пункте.

Отмечается, что он взломал дверь в жилище. У злоумышленника дома обнаружили похищенную бытовую технику.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.