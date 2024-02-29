В Рязанской области задержали 62-летнего мужчину за кражу со взломом
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Шиловском районе задержали 62-летнего мужчину за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники получили сведения, что житель деревни Сасыкино сообщил знакомым о приобретении современной бытовой техники.
Полицейские заинтересовались информацией, так как у мужчины не было стабильного заработка.
Правоохранители установили, что пенсионер причастен к краже из квартиры в этом же населенном пункте.
Отмечается, что он взломал дверь в жилище. У злоумышленника дома обнаружили похищенную бытовую технику.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.