В Рязанской области осудили мужчина за изготовление наркотиков и кражу
Дело рассматривал Клепиковский районный суд.
В Рязанской области осудили мужчина за изготовление наркотиков и кражу. Об этом сообщило
Дело рассматривал Клепиковский районный суд.
Следствие установило, что ранее судимый мужчина 10 сентября 2023 года нарвал 20 кустов дикорастущей конопли. Растения он нашел в поле неподалеку от деревни Федино. Из конопли он сделал наркотик и хранил дома.
Помимо этого, 10 октября 2023 года мужчина проник в чужой дом через окно, похитил имущество и скрылся. Ущерб от кражи составил более десяти тысяч рублей.
Подсудимый признал вину. Мужчину приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима.