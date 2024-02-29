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В Рязанской области осудили мужчина за изготовление наркотиков и кражу
Дело рассматривал Клепиковский районный суд.

В Рязанской области осудили мужчина за изготовление наркотиков и кражу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Дело рассматривал Клепиковский районный суд.

Следствие установило, что ранее судимый мужчина 10 сентября 2023 года нарвал 20 кустов дикорастущей конопли. Растения он нашел в поле неподалеку от деревни Федино. Из конопли он сделал наркотик и хранил дома.

Помимо этого, 10 октября 2023 года мужчина проник в чужой дом через окно, похитил имущество и скрылся. Ущерб от кражи составил более десяти тысяч рублей.

Подсудимый признал вину. Мужчину приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима.