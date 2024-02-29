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В Рязанской области детям-инвалидам начали выдавать сертификаты на социальную адаптацию
Родители или официальные представители ребенка могут отказаться от услуги.

В Рязанской области с января 2024 года детям от четырех до 17 лет, которым впервые установили инвалидность, начали выдавать сертификаты на социальную адаптацию. Об этом сообщила в прямом эфире замуправляющего рязанского соцфонда Оксана Иванова.

По ее словам, если экспертиза установит инвалидность, то оформляется электронный сертификат на 102 тысячи рублей. Срок его действия — 12 месяцев. Родители или официальные представители ребенка могут отказаться от услуги.

«Это же сложно принять, когда устанавливается инвалидность и требуется определенная психологическая поддержка и ребенку, и его близким, родителям», — отметила замуправляющего отделения соцфонда, добавив, что сертификат позволяет оплатить эти услуги в профильных учреждениях.

В Рязанской области две такие организации. Первая — Центр социального развития, где возможно только дневное пребывание, вторая — социальный реабилитационный центр «Сосновый Бор». В последнем родители с ребенком могут проживать. Питание предусматривается.

Кроме того, по словам Ивановой, соцфонд оплачивает расходы проезда к месту лечения.

Как сказали в эфире, Рязанская область — третий субъект России, где разработали проект, после Свердловской области и Тюмени.