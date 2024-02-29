В Рязани засняли восход «сплющенной» луны над городом
По словам автора поста, для того, чтобы снять восход луны, должно было совпасть несколько факторов.
В Рязани засняли восход «сплющенной» луны над городом. Снимки появились в группе RZNAstro.
По словам автора поста, для того, чтобы снять восход луны, должно было совпасть несколько факторов. Среди них, «ясная погода, что само по себе большая редкость; восход луны должен быть не слишком рано, когда еще светло. И, желательно, не слишком поздно, для удобства съемки».
«В этот раз, увы, луна оказалась не полной, уже около 90%, поэтому над горизонтом выглядит „сплющенной“ (ну, плюс искажения над горизонтом)», — отметил автор.
Фото — Евгений Пиманкин