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В Рязани виновник серьезного ДТП три месяца скрывается от полиции
По факту ДТП были возбуждены два дела об административных правонарушениях

Рязанская полиция три месяца не может найти виновного в аварии водителя. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила пострадавшая в ДТП девушка.

Ночью, 12 ноября, она ехала в такси по улице Вокзальной. В этот момент в машину врезалась «Киа Рио». Девушка утверждает, что водитель был пьян.

«В машине была пьяная компания. В состоянии шока не сразу среагировала и не обратила внимания, кто был за рулем… но владелец „Киа Рио“ был на месте ДТП, а после чего сбежал вместе с тремя своими друзьями, оставив машину. Я смогла записать видео до момента их побега, на которое попала девушка. После аварии нашла ее в соцсетях, но она начала отнекиваться и удалять свои страницы. Позже она сообщила, что ехала в машине с незнакомыми ей людьми, поэтому ни при чем. Чуть позже эта девушка связалась с родными таксиста и попросила все удалить, ведь ее муж работает в органах и его могут уволить», — отметила пострадавшая.

Она вместе с водителем такси получили травмы во время ДТП. У нее, по заключению БСМП, был ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, ушиб тазобедренного сустава, гематомы на ногах и синяк под глазом. По словам пострадавшей, она передавала все данные, которые узнала из соцсетей, о девушке и владельце «Киа Рио» в полицию.

«Дело затягивали. То сначала не могли найти хозяина машины, то потом он не приходил в отделение. Меня отправили на экспертизу спустя полтора месяца, когда следов травм уже не было. В итоге дело закрыли из-за истечения срока давности. Как только это произошло, сразу объявился владелец „Киа Рио“, чья машина простояла почти три месяца на штрафстоянке. На допросе он признал вину, что был пьяный, поэтому отдал ключи другому и скрылся с места ДТП со всеми. Ответственность он никакую не понес, ведь срок подошел к концу», — добавила девушка.

Замначальника управления Госавтоинспекции сообщил редакции РЗН. инфо, что по факту ДТП были возбуждены два дела об административных правонарушениях по «Оставлению водителем места ДТП, участником которого он являлся» и «Нарушению правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

«В ходе проведения административного расследования были опрошены водитель, пассажир автомобиля Шкода Октавия и собственник автомобиля Киа Рио. Административное производство по факту оставления места ДТП прекращено в связи с истечением срока давности привлечения лица к ответственности», — сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Кроме того, в Госавтоинспекции до сих пор не смогли установить водителя, который управлял «Киа Рио», так как «отсутствуют неопровержимые сведения подтверждающие управление конкретным лицом». Его розыск продолжается до сих пор.