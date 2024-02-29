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В Рязани у врача роддома украли сумку из открытой машины
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани у врача роддома украли сумку из открытой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 29-летняя врач роддома после смены собиралась домой, включила прогрев двигателя автомобиля. Ей позвонил руководитель и попросил вернуться на пару минут. Женщина вернулась в роддом, оставив автомобиль открытым. Когда она подошла к машине, то не увидела оставленную сумку с 15 тысячами рублей и беспроводными наушниками.

Во время осмотра машины, полицейские обнаружили под сидением смартфон. Оперативники сообщили абоненту из телефонной книги о находке, а затем предложили вернуть мобильник.

На встречу пришла знакомая владельца телефона. У нее оперативники узнали данные вора. Вскоре 37-летнего рязанца задержали. У него изъяли похищенные сумку и наушники.

Следователь возбудил уголовное дело.