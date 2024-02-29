В Рязани планируют ограничить стоянку транспорта на участке улицы Зубковой
Правила будут действовать с 25 марта.
В Рязани планируют ограничить стоянку транспорта на участке улицы Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Стоянку ограничат на участке от дома № 18 корпус 6 до дома № 18 корпус 10. Правила будут действовать с 25 марта.
На дороге установят дорожные знаки 3.29 «Стоянка по четным дням запрещена», 3.30 «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Мэрия попросила водителей принять информацию к сведению.