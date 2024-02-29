В России появятся штрафы за навязчивое обращение коллекторов к должникам

Законопроект с поправками в КоАП приготовил Минюст.

В России появятся штрафы за навязчивое обращение коллекторов к должникам. Об этом сообщили « Известия ».

Законопроект с поправками в КоАП приготовил Минюст.

Так, для физлиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей.

Отмечается, что документ разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы вступили в силу с 1 февраля 2024 года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога — в том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».

Ранее ограничения распространялись только на коллекторов, а теперь под них подпадают банки и МФО.

В министерстве отметили, что необходимо ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.