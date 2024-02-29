В России появится новый нацпроект «Кадры»
В рамках проекта власти РФ выделят дополнительно 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов и 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей.
В России появится новый нацпроект «Кадры». О его запуске объявил Владимир Путин.
Президент заявил, что до 2028 года предстоит подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.
В рамках проекта власти РФ выделят дополнительно 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов и 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей.
Отмечается, что до 2030 года в России построят не менее 40 студенческих городков, на эти цели будет выделено около 400 млрд руб.
Ранее президент объявил о новых нацпроектах «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России».