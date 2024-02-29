В Перми таксист выстрелил в водителя легковушки

В Перми таксист выстрелил в водителя легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Ural Mash».

Между мужчинами произошел конфликт на дороге.

«На дороге в Перми таксист „подрезал“ инженера. Он остановился, вышел из машины и направился к такси. Тогда таксист открыл окно и выстрелил. В ответ инженер стал распылять в салон автомобиля перцовый баллончик. В этот момент водитель такси выстрелил еще раз и попал пермяку в руку», — отмечается в посте.

Уточняется, что пострадавший торопился домой, чтобы пообедать, но в результате оказался в больнице.