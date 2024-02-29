В Перми полицейский избил мужчину ломом, он погиб в больнице

В Перми полицейский избил мужчину ломом, он погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 22-летний сержант полиции подрался с 45-летним мужчиной у дома на улице Уральской в поселке Бырма. Во время драки полицейский ударил мужчину ломом по голове.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ушибом и отеком головного мозга. Мужчина впал в кому и скончался в тот же день.

На полицейского возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.