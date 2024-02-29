В Минсоцзащиты рассказали, как будет работать новый нацпроект «Семья»

Мероприятия национального проекта «Семья» будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта — продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта», — сказал он.

Отмечается, что государственная политика последовательно выстраивается вокруг интересов семьи и семейных ценностей.

«Дополнительное федеральное финансирование для поддержки семей с детьми в размере 75 миллиардов рублей, как сегодня поручил президент, позволит усилить предложенные регионами решения. Акцент на тех субъектах, где ситуация — наиболее сложная», — добавил Котяков.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о запуске нового нацпроекта «Семья».