В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Также в Минобороны рассказали, что группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении.
В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.
Также в Минобороны рассказали, что группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Она застала ВСУ врасплох, начав заходить в село на БМП.