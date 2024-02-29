В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Также в Минобороны рассказали, что группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении.

В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.

Также в Минобороны рассказали, что группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Она застала ВСУ врасплох, начав заходить в село на БМП.