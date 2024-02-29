В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1300 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1300 человек.

ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, на донецком — положение по переднему краю. На авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи.

На херсонском направлении уничтожена украинская ДРГ, которая пыталась высадиться в районе Тендровской косы — потери ВСУ составили до 25 человек, один взят в плен.