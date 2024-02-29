В Кургане с путепровода на проезжую часть упал ребенок

В Кургане с путепровода на проезжую часть упал ребенок. Об этом сообщает «Область 45».

«Девочка упала на капот и перелетела через крышу машины», — приводит слова очевидца корреспондент портала.

В издании уточнили, что несовершеннолетняя упала на машину «Lada Granta», которая проезжала по улице Станционной. Ребенка отвезли в Курганскую областную детскую больницу имени Красного креста.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.