В Красноярске женщина зарезала супруга, оскорбившего сына

В Красноярске женщина зарезала супруга за оскорбление сына. Об этом сообщило информагентство « Хакасия » со ссылкой на ГСУ СК по краю и Хакасии.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля в квартире в доме на улице Глинки.

По информации источника, пара распивала алкоголь у себя дома. По предварительной версии, 55-летний муж оскорбительно отозвался о сыне 50-летней жены. Супруги поссорились. Взяв нож, женщина дважды ударила его в грудь. В результате мужчина умер.

О совершенном преступлении женщина рассказала свекрови, которая и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.