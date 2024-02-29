В Красноярске женщина зарезала супруга, оскорбившего сына
В Красноярске женщина зарезала супруга за оскорбление сына. Об этом сообщило информагентство «
Инцидент произошел в ночь на 26 февраля в квартире в доме на улице Глинки.
По информации источника, пара распивала алкоголь у себя дома. По предварительной версии, 55-летний муж оскорбительно отозвался о сыне 50-летней жены. Супруги поссорились. Взяв нож, женщина дважды ударила его в грудь. В результате мужчина умер.
О совершенном преступлении женщина рассказала свекрови, которая и вызвала полицию.
Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.