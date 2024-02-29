В Краснодаре шестилетняя девочка повредила лицо в ДТП с электрическим самокатом

В Краснодаре в ДТП с самокатами пострадала шестилетняя девочка. Об этом пишет РЕН ТВ.

На тротуаре столкнулись два самоката — детский и электрический. 6-летняя девочка не смогла разъехаться с подростками, которые ехали навстречу. Молодой человек с девушкой не пострадали, а ребенок при ударе травмировал лицо.

Отмечается, что после случившегося молодые люди растерялись, бросили электросамокат и ушли.

Насколько серьезно пострадала девочка — неизвестно. После того, как медики оценят повреждения, станет ясно, по какой статье привлекать виновных.