В Касимове задержали мужчину, укравшего деньги с карты сожительницы

Возбуждено уголовное дело.

В Касимове задержали мужчину, укравшего деньги с карты сожительницы. Об этом сообщило региональное УМВД.

20-летняя жительница Касимова получила СМС об обналичивании со счета 24 950 рублей. Однако сама она в этот момент находилась в больнице, а карта была дома.

Полицейские узнали, что деньги снял 29-летний касимовец. Описание его внешности предъявили заявительнице. Она рассказала, что живет с этим мужчиной в одной квартире. Недавно они поссорились, женщина почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.

Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину.

По предварительной информации, недавно касимовец начал злоупотреблять алкоголем. Это не нравилось его сожительнице. Однажды из-за этого случилась ссора, в результате чего женщину госпитализировали. Оставшись один, мужчина потратил деньги с ее карты на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.