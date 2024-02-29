В Екатеринбурге хоккейный тренер скончался во время турнира

В Екатеринбурге хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов скончался во время турнира, где играли команды Орджоникидзевского района. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

"В тот день Максим залил лед на корте, встретил спортсменов. Потом он внезапно упал, мы стали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Шансов на спасение не было, так как произошел разрыв аорты", — отмечается в статье.

Отмечается, что за неделю до трагедии мужчина жаловался на здоровье. Он должен был пойти на прием к врачу.