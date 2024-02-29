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В Дягилеве неизвестный напал на 10-летнего ребенка
Инцидент произошел вечером 28 февраля на улице Забайкальской.

В Дягилеве неизвестный напал на 10-летнего ребенка. Об этом сообщила мать мальчика в группе «Дягилево Вконтакте».

По ее словам, инцидент произошел вечером 28 февраля на улице Забайкальской. Мужчина напал на мальчика сзади.

«Хочу поделиться неприятным инцидентом, который произошел вчера вечером с моим сыном. Около 8 вечера он шел мимо детской площадки у дома № 21 на улице Забайкальской. Его догнал мужчина, схватил сзади, закрыл рот руками», — написала женщина.

Она отметила, что мальчик сумел вырваться и убежать домой. Он рассказал, что на него напал взрослый мужчина.

«Предупредите своих детей! Многие могут возвращаться со спортивных секций или гулять. Темнеет пока еще рано», — отметила рязанка.