В Челябинской области водитель легковушки уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

В Челябинской области водитель легковушки уснул за рулем и устроил смертельное ДТП. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.

«Водитель на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем „Daewoo Nexia“, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ведомстве.

Автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза». После произошло столкновение с ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем.

В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП.

Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска.