В Челябинской области водитель легковушки уснул за рулем и устроил смертельное ДТП
В Челябинской области водитель легковушки уснул за рулем и устроил смертельное ДТП. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.
«Водитель на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем „Daewoo Nexia“, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ведомстве.
Автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза». После произошло столкновение с ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем.
В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП.
Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска.