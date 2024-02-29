В бюджет Рязани на 2024 год дополнительно внесли около 500 миллионов рублей

В четверг, 29 февраля, депутаты Рязанской гордумы дополнительно внесли в бюджет города около 500 миллионов рублей на 2024 год.

Как отметила депутат Галина Трушина, доходы и расходы бюджета Рязани на 2024 год увеличились на 461,3 миллиона рублей за счет поступивших межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

На благоустройство общественных территорий выделили 96,3 миллиона рублей. На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования планируется предусмотреть 77,4 миллиона рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Еще 173,3 миллиона рублей запланированы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. На организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов направят около 20 миллионов рублей.

На капитальный ремонт помещений оздоровительных лагерей «Смена» и «Сказка» потратят 12,9 миллиона рублей, а на обеспечение отдыха и оздоровления детей — 2,5 миллиона рублей. На приобретение оборудования МБОУ «Школа № 63» и МБОУ «Школа № 65» в целях создания детских технопарков — 42,3 миллиона рублей.

Кроме того, по словам Трушиной, в связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов увеличиваются ассигнования на 163,4 миллиона рублей.

На приобретение технической соли и реагентов выделят 40 миллионов рублей, на заключение муниципальных контрактов на перевозку пассажиров — 50 миллионов рублей, на софинансирование ремонта контактной сети троллейбуса — 3,7 миллиона рублей, на приобретение коммунальной техники для уборки города (на «чистики», — прим.ред.) — 20 миллионов рублей. А также на проведение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции кладбища «Преображенское» выделят 20 миллионов рублей.

Общий объем доходов бюджета города Рязани на 2024 год составит 17 млрд 227 млн рублей, общий объем расходов 18 млрд два млн рублей, дефицит — 775 млн 440 тысяч рублей.