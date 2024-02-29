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Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» вывезла более 21 тысячи кубометров снега

Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» вывезла более 21 тысячи кубометров снега.

На обслуживании УЖК находится около 30 домов. У некоторых из них на территории дворов снег складировать невозможно. Так, двор у дома № 2 по Солотчинскому шоссе составляет две тысячи квадратных метров, а с прилегающей территорией — 7,5 тысяч квадратных метров.

«Руководство компании, проводя мониторинг погодных сводок, заранее нанимает погрузчики и самосвалы у подрядчиков, — рассказал про процесс вывоза снега инженер Дмитрий Мурзин. — Техника приезжает к шести часам утра, а дворники начинают свою работу в 04:00—04:30. До прибытия техники они должны подготовить территорию, убрать входные группы, почистить тротуары снаружи и внутри двора».

Директор УЖК «Зеленый сад — Мой дом» Вадим Живогляд рассказал, что при сильных снегопадах в компании работает по вывозу снега 20-25 единиц техники по всем дворовым территориям: «Суммарно за истекший зимний период было вывезено примерно 21 с половиной тысяч кубометров снега, — приводит впечатляющую цифру директор УЖК. — При этом у нас редко собирают его в конусы, а в основном вывозят. Иначе это приводит к сокращению парковочных мест в зимний период, что доставляет большие неудобства автовладельцам».

За прошедшую зиму в управляющую компанию не поступило ни одного заявления от жителей, в которых говорится, что их не устраивает уборка снега. При этом отмечается, что в домах проживает около 25 тысяч человек.