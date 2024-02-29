Участники СВО смогут бесплатно учиться в МелГУ

На базе вуза им будут оказывать психологическую помощь.

Ректор Мелитопольского госуниверситета (МелГУ) Николай Тайвонен рассказал, что вуз принимает на бесплатное обучение всех желающих, ранее получивших высшее образование, в том числе участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Тайвонен также добавил, что вуз принимает участие в нескольких российских программах, среди которых «Демография» и «Россия — страна возможностей».

«Сейчас в университете есть масса ресурсов и возможностей, которые реально могут помочь участникам СВО. Например, по линии „Россия — страна возможностей“ у нас создан центр компетенций. Ребята, которые приезжают с линии соприкосновения, в период сдачи экзаменов могут пройти тестирование и им система укажет, какие у них есть недостатки и наоборот, в какой области они могут преуспеть. На основании этого они могут, при желании, пройти курсы. В рамках программы „Демография“ ребята, которые уже демобилизовались, могут получить рабочую профессию у нас, на базе Мелитопольского государственного университета. Мы проводим профориентацию и помогаем с выбором профессии в рамках среднего профессионального образования, с последующим переходом на высшее образование. Здесь мы обеспечиваем полную линейку непрерывного образования в зависимости от того, на каком уровне поступающие находятся», — рассказал ректор МелГУ.

Он отметил, что участникам СВО будут оказывать психологическую помощь на базе вуза.

«У нас работает система психологической поддержки, где можно прийти на консультацию в приватном ключе, и здесь не надо записываться, как в поликлинике. В этом году мы открываем центр инклюзивного образования и готовы оказывать поддержку тем ребятам, которые вернулись и в этом нуждаются особенно», — отметил Тайвонен.