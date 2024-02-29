Сырский назвал обстановку на фронте «сложной»

Главком ВСУ приехал на Авдеевское направление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал обстановку на фронте «сложной». Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Военнокомандующий обвинил отдельных командиров в «определенных просчетах».

Сырский приехал на Авдеевское направление. Там, а также на Запорожском направлении — «особенная напряженная ситуация», подчеркнул он.

«Жесткие бои» ведутся в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, отметил Сырский.