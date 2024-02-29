Спецпредставитель президента заявил, что Россия движется к победе в СВО

По его словам, об этом свидетельствует обстановка на линии соприкосновения.

Спецпредставитель президента заявил, что Россия движется к победе в СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Иванова.

По его словам, об этом свидетельствует обстановка на линии соприкосновения.

«Мы движемся к этим целям, мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать, никаких сомнений нет. Так же, как и нет сомнений в том, что победа будет за нами, и это уже начинает проявляться на линии соприкосновения со всей очевидностью», — заявил Иванов.