Рязанские полицейские опубликовали подробности ДТП с маршруткой

Рязанские полицейские сообщили подробности ДТП между маршруткой № 49 и легковушкой. Пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 29 февраля примерно в 18:18 на улице Первомайский проспект вблизи дома № 21. Toyota Land Cruiser под управлением 69-летнего рязанца, столкнулась с автобусом «ПАЗ Вектор Некст», за рулем которого был 40-летний местный житель.

В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка автобуса. Ей потребовалась медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.