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Рязанские налоговики напомнили о тонкостях подачи декларации о доходах

В Рязанской области набирает ход кампания по сдаче налоговых деклараций. Представители регионального фискального ведомств напоминают о некоторых особенностях подачи сведений о доходах. Предоставлять такие документы обязаны далеко не все плательщики.

«Например, отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет); получил в дар не от близких родственников недвижимое имущество (дом, квартира, земельный участок и др.), транспортные средства, акции, доли или паи; выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду, получил доход от зарубежных источников, продал ценные бумаги или долю в уставном капитале организации», — пояснила РЗН. инфо Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год — 2 мая 2024 года.

Нарушение сроков подачи этого документа и уплаты подоходного налога может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу, пеней и штрафа через суд. Заплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля нынешнего года.

По некоторым видам в доходов, полученных в 2023 году, декларацию подавать не нужно. К ним в частности относятся:

• доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, земельных участков (долей в них) стоимостью менее 1 000 000 руб.;

• доходы от продажи иного недвижимого имущества (например, гаража или кладовки) и транспортных средств (например, автомобиля или мотоцикла) стоимостью менее 250 000 руб.

В региональном УФНС уточнили, что предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить этот документ можно в любое время в течение года.