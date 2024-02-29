Руководителя рязанского предприятия осудят за сокрытие налогов

В настоящее время следствием проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В Рязани в отношении генерального директора предприятия по производству металлообрабатывающих станков возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Отмечается, что руководитель, зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом почти четыре млн рублей.В настоящее время следствием проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.