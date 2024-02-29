Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В послании Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягивании в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.