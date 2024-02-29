Путин: стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности

Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что в бою применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система уже в строю. Также в войска поставлен комплекс «Сармат». «Мы скоро его продемонстрируем», — сказал Путин.

Также президент рассказал, что работа над новыми вооружениями продолжается.