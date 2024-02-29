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Путин сообщил о запуске нового нацпроекта «Семья»
Отмечается, что всего в регионы с низкой рождаемостью будет направлено 75 млрд рублей для расширения мер поддержки семей.

Президент России Владимир Путин назвал одной из самых острых проблем России невысокие доходы, в том числе многодетных семей. Для решения этих проблем и увеличения показателей демографии в стране будет запущен новый национальный проект «Семья». Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Отмечается, что всего в регионы с низкой рождаемостью будет направлено 75 млрд рублей для расширения мер поддержки семей.

Глава государства подчеркнул, что на демографию влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры, которые закладываются в семьи.

«Поддержка семей с детьми — «наш нравственный выбор», — подчеркнул он.