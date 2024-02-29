Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Владимир Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья. Об этом президент России заявил во время послания Федеральному собранию.

Поручение Путин дал Правительству России.

Напомним, в феврале глава государства подписал закон, предоставляющий владельцам аварийного жилья право получать новое по договорам соцнайма вне очереди. Согласно документу на новое жилье смогут претендовать как собственники, так и наниматели.